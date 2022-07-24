Проект про малыша Грута выйдет 10 августа

Киностудия Marvel на Comic Con в Сан-Диего представила первый официальный трейлер к мультсериалу «Я есть Грут», который стартует 10 августа.

Уточняется, что в этот день выйдут все пять серий мульсериала. Каждый из них будет посвящен отдельному путешествию Грута в то или иное место в галактике и встрече с необычными формами жизни.

Сериал – часть четвертой фазы киновселенной, однако сообщалось, что хронологически события будут развиваться между вторыми «Стражами Галактики» и «Войной бесконечности».

Известно, что в первом эпизоде малыш Грут займется рисованием, устроит несколько взрывов на корабле Стражей и спасет Ракету. Кроме этого, Груту предстоит столкнуться с армией маленьких инопланетян, завести новых друзей и впервые оказаться на планете, засеянной необычными растениями.

Ракета будет говорить голосом Брэдли Купера, а озвучкой Грута вновь займется Вин Дизель. Режиссер проекта – Керстен Лепоре, продюсеры – Джеймс Ганн, Кевин Файги.

«Просто шедевральная идея. Лучшего персонажа для сериала просто не подобрать. Этот пень получит Оскар за лучшие диалоги в истории Кинематографа. – Что ты делаешь? – Я есть Грут. – Как ты думаешь, существует ли жизнь после смерти? –Я есть Грут. – Ты говоришь что-либо кроме "Я есть Грут"?! – ... Я есть Грут», – написали пользователи в комментариях к трейлеру.