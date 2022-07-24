Раскрыты детали заключительной части «Стражей Галактики»

Команда из «Стражей Галактики» под руководством режиссера Джеймса Ганна совершит свое последнее приключение, сообщила Marvel во время презентации на Comic-Con 2022.
Премьера очередного фильма франшизы запланирована на 5 мая 2023 года. В фильме Звездному Лорду (Крис Прэтт), Гаморе (Зои Солдана), Драксу Разрушителю (Дейв Батиста), Ракете и Груту придется столкнуться с новой угрозой.
Противником стражей Галактики станет ученый-генетик, которого прозвали Высшим Эволюционером. Его роль исполнит Чаквуди Ивуджи. Герои также встретят Адама Уорлока (Уилл Поултер), анонсированного в предыдущих частях.
Кроме этого, трейлер намекает на серьезные изменения сюжета — так, Гамора возглавит команду Опустошителей, а зрители узнают предысторию Ракеты, который в предыдущих частях часто находился в тени.
Asd10Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))
AlhazredНу Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.
AlhazredПолитики в Европе давным-давно выродились, да и в Штатах тоже. Сплошная клоунада.)))
mosquito__2010Сила в правде, а не в искусственных декларациях.