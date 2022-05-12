Сериал на замену: русские адаптации западных проектов

Популярность зарубежных сериалов нередко приводит к тому, что продюсеры выкупают права на адаптацию и делают отечественный продукт по уже проверенной основе. Многие в итоге спорят, какой проект лучше — адаптация или оригинал. Предлагаем подборку самых интересных отечественных сериалов, снятых по франшизе.



«Родина»

Российский сериал «Родина» стал адаптацией одноименного американского шоу. Сюжет отечественного ремейка довольно точно повторяет западный сериал, где рассказывается о трагедии офицера, освобожденного из многолетнего заточения.

Действие сериала начинается в 1993 году. Майор морской пехоты Алексей Брагин (Владимир Машков) считается пропавшим без вести во время военной операции федеральных войск на Северном Кавказе. Спустя шесть лет его находят в бункере, прикованным к стене.

Фото: © кадр из сериала «Родина»

История майора, шесть лет считавшегося погибшим, быстро становится достоянием СМИ. Освобожденный Брагин находится в тяжелом психологическом и физическом состоянии, он изможден пытками и долгими годами заключения. С Брагиным начинают работать врачи и психологи, а также Анна (Виктория Исакова), эксперт-аналитик ФСБ.

«Корабль»

Российский «Корабль» — адаптация испанского сериала «Ковчег». Проект снят в жанре постапокалипсиса. Главные роли исполнили Дмитрий Певцов, Илья Любимов, Роман Курцын, Ингрид Олеринская.

По сюжету молодые курсанты участвуют в проекте «Александрия». Компания из 20 человек отправляется в плаванье, а в это время происходит взрыв Большого адронного коллайдера, который приводит к глобальной катастрофе — все материки уходят под воду. Члены экипажа считают, что остались в мире одни, но оказывается, есть и другие выжившие.

«Клим»

Сериал «Клим» про одаренного детектива стал ремейком популярного сериала BBC «Лютер». В российской адаптации главный герой Клим (Константин Лавроненко) работает в Санкт-Петербурге.

Фото: © кадр из сериала «Клим»

По сюжету, инспектор отдела по расследованию тяжких преступлений полиции Санкт-Петербурга одержим своей работой. Расследования для Клима всегда на первом месте. Его самоотверженность – одновременно проклятие и благословение как для него самого, так и для его близких.

«Обратная сторона Луны»

«Обратная сторона Луны» — российский фантастический детективный телесериал, вольная адаптация британского сериала «Жизнь на Марсе». Главную роль в проекте исполнил Павел Деревянко.

Старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по следу маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых женщин. Во время операции задержания маньяк сбивает Соловьева автомобилем.

Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что переместился во времени и оказался в 1979 году. Не понимая до конца, что с ним произошло, он старается адаптироваться к новым обстоятельствам, работая советским милиционером. А попутно пытается выяснить, в чем причина случившейся с ним метаморфозы.

«Побег»

Адаптированная российская версия американского «Побега» была достаточно холодно принята зрителями, в особенности поклонниками оригинала. Но в отличии от американской версии, в отечественном «Побеге» обстоятельства и ситуации более понятны российскому зрителю.

Фото: © кадр из сериала «Побег»

В центре сюжета два брата — Кирилл и Алексей. Кирилл получил образование в престижном вузе и обладает выдающимся интеллектом. А второй влез в криминальные дела. В итоге Алексей попадает в тюрьму по обвинению в убийстве. Кирилл, уверенный, что брата подставили, разрабатывает план побега. Но для этого ему самому нужно сесть в тюрьму.

«Доктор Рихтер»

«Доктор Рихтер» — адаптация знаменитого «Доктора Хауса». Сюжет в российском сериале идентичен оригиналу. Гениальный доктор со скверным характером спасает жизни самых безнадежных пациентов и параллельно выстраивает отношения с коллегами.

«Рихтер — циничный, замкнутый и одинокий. С сардоническим чувством юмора, как и Хаус. Но, на мой взгляд, он не лишен сострадания. Для него сострадание выражается через действие, а не через общение или похлопывание по плечу. <...> Какие-то вещи мы оставляем как в оригинале, но меняем детали и интонацию», — говорил в интервью «Российской газете» режиссер Андрей Прошкин.

«Кости»

Российский сериал «Кости» стал одноименной адаптацией американского оригинала. Главных героев в отечественной ленте исполнили Наталья Высочанская и Константин Соловьев.

По сюжету старший следователь Дмитрий Богров и антрополог Анна Костина раскрывают преступления при помощи костей, оставшихся от погибших.

Фото: © кадр из сериала «Кости»

«Сериал для думающего зрителя. Да, какие-то вещи в нашей версии мы поменяли, при этом не отходя далеко от оригинала, что-то изменили в реакциях персонажей. Но, я думаю, что фанаты Bones не будут разочарованы», — оценивала работу Высочанская.

В 2015 году отечественные «Кости» назвали одной из «самых ожидаемых российских адаптаций зарубежных сериалов» по версии интернет-портала «Вокруг ТВ».