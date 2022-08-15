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Дерипаска наладил связь Агафье Лыковой

Источник:
Sibnet.ru
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Отшельница Агафья Лыкова в своем доме
Агафья Лыкова
Фото: © УТ МВД по СФО

Предприниматель Олег Дерипаска помог таежной отшельнице Агафье Лыковой решить проблему, возникшие со связью по спутниковому телефону. Теперь женщина может связаться с нужным человеком, сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Несколько лет назад Лыковой подарили спутниковый телефон, однако не так давно у нее возникло проблемы со связью, но их решили. «Не так давно звонила, просила комбикорма», — дополнил руководитель.

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Отшельница Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые ушли в тайгу близ Западных Саян в 1937 году. 

Они построили дом, создали все необходимое для ведения хозяйства и выживания вдали от цивилизации.

В 2020 году стало известно, что Агафья Лыкова обратилась к Дерипаске с просьбой о строительстве нового дома. Предприниматель согласился. Сейчас отшельница обживает новое строение.

Агафья не жалует посторонних, тем не менее, у нее есть друзья и поклонники. С ней держат связь сотрудники заповедника, в гости к женщине приезжают журналисты и волонтеры. А недавно они передала письмо Владимиру Путину с просьбой навестить ее.

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Сибирь #О людях #Хакасия
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