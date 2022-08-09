Стандарты приема гостей из Китая разработают для отелей на Байкале

Минприроды разработает стандарты приема гостей из Китая в ресторанах и отелях на озере Байкал, жители КНР активно отдыхают в этой части России.

Байкал пользуется большой популярностью у китайских туристов. Даже в 2021 году заповедные зоны у Байкала посетили 24 тысячи туристов. В этом году цифры ожидаются больше.

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Стандарты приема гостей должны включать в себя систему туристской навигации маршрутов, правил размещения, предоставления услуг на китайском языке, сообщил собеседник из Минприроды «Российской газете».

Для привлечения новый гостей на территорию министерство планирует внедрить программы лояльности, пакетные сервисные услуги, а также организовать знакомство с национальной кухней Бурятии: буузами, бурятскими беляшами (шарбинами), салатом из папоротника и еще многим другим.

Одна из важных задач, которую нужно решить для улучшения экологической ситуации у озера — перевод «дикого» туризма в организованный. На одном из последних заседаний правительства вице-премьер Виктория Абрамченко поручила научно изучить влияние туризма на экологию Байкала.