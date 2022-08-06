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Человек и компьютер

Windows 11 изменит дизайн

Источник:
Windows Latest
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Фото: © Sibnet.ru

Windows 11 в скором времени получит обновленный дизайн, изменения касаются диалогового окна завершения работы.

Microsoft уже переработала диалоговое окно «Открыть с помощью», которое не менялось со времен Windows 8, теперь компания рассматривает новые дизайнерские решения для окна завершения работы, которое появляется при нажатии Alt+F4, пишет Windows Latest.

Предположительно, компания уберет с нового окна логотип Windows и изображение компьютера. Переработанный интерфейс окна завершения работы получит более упрощенный внешний вид и будет использовать системные цвета.

Обновленное диалоговое окно завершения работы было замечено в Windows 11 под номером сборки 25174. Кроме этого, ожидается дальнейшее изменение дизайна кнопок и выпадающего меню, их сделают более подходящими новому стилю «одиннадцатой» версии.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?