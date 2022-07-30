Фальшивая «Алиса» заинтересовалась банковскими картами

Злоумышленники стали подделывать сообщения голосового помощника «Алиса», чтобы получить доступ к банковским картам россиян, сообщает пресс-служба «Яндекса».

«Звонок с неизвестного номера. Вы решаете ответить — вдруг что-то важное — и слышите знакомый голос: "Привет, я Алиса". Голос предлагает что-нибудь заманчивое — например, новый способ быстро заработать денег на бирже», — говорится в сообщении.

Разработчики сервиса отмечают, что лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — положить трубку. По их словам, это ненастоящая «Алиса», которая не имеет никакого отношения к «Яндексу», а лишь работает на мошенников.

«Первое, что они стремятся сделать, — войти в доверие. Наши пользователи привыкли доверять Алисе, и злоумышленники пытаются этим воспользоваться», — предостерегли граждан разработчики.