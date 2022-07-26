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Куба начала принимать карты платежной системы «Мир»

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские туристы теперь могут снимать на Кубе наличные в песо с карт платежной системы «Мир», сообщил советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

«Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока только ее принимают банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи», — цитирует дипломата «Интерфакс».

По словам советника, российские туристы могут снять наличные песо, чтобы оплатить ими свои покупки на кубинских курортах. При этом банкоматы имеются на всех курортах страны, а также Гаване.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Прорабатывается вопрос обслуживания российских карт с Египтом и Венесуэлой.

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