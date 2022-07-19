Привлечь скидкой: как государство поддержит спрос на автомобили

Российские власти запускают программу льготного автокредитования, благодаря которой отечественные автомобили могут подешеветь на 20%. Как будет работать программа и чего ждать автолюбителям и отечественному автопрому?

Субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости авто. Для авто, продаваемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, скидка составит 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России.

Какие авто участвуют в программе

Согласно постановлению Минпромторга, в программах льготного автокредитования будут участвовать все модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ» стоимостью до 2 миллионов рублей. Кроме этого, впервые в программу льготного автокредитования попали электромобили.

Речь идет о новой марке Evolute, выпуск которой стартует на заводе «Моторинвест» в Липецке уже в сентябре 2022 года. Для таких авто скидка составит 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.

Бренд Evolute практически неизвестен рядовым автолюбителям, однако в реальности новый российский автомобиль будет представлять собой локализованную версию китайской марки Dongfeng.

По планам, первоначально дистрибуция машин Evolute будет налажена в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. Первой новой моделью для России станет электрический кроссовер Evolute i-JOY. В дальнейшем завод рассчитывает вывести на рынок семейство из пяти электромобилей.

Согласно техническим данным, Evolute i-JOY оснащается силовой установкой мощностью 120 кВт, что позволяет развивать скорость до 150 километров в час. Запас хода на одной зарядке составляет 405 километров, на полную зарядку из обычной розетки потребуется восемь часов.

Эксперты отмечают, что программы выгодны всем участникам — государству, банкам и потребителям. Граждане получают возможность приобрести авто по сниженной цене, кредитные организации заработают 20% от каждой сделки, а власти простимулируют автопроизводителей.

Что будет с ценами

Программы льготного автокредитования и лизинга заработают во второй половине июля и будут действовать до исчерпания выделенного лимита. Ведущие российские банки и лизинговые организации уже подтвердили правительству готовность поучаствовать в них.

Всего государство выделяет на льготное автокредитование 20,7 миллиарда рублей. По расчетам Минпромторга, до конца года это позволит обеспечить продажу почти 80 тысяч автомобилей по сниженным ценам.

При этом условия по льготному лизингу будут отличаться — базовая скидка по программе составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей. Она распространяется на все легковые, коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок «УАЗ», Lada, «ГАЗ», «КамАЗ» и «Урал».

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью РИА Новости спрогнозировал, что благодаря программам поддержки Минпромторга в ближайшее время начнется снижение цен на автомобили Lada.

«Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время», — пояснил Соколов.

Согласно прогнозу «Автостата», в 2022 году общие продажи на автомобильном рынке составят 600 тысяч машин. По итогам первого полугодия продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России рухнули на 57,5%, до 370,2 тысячи штук.