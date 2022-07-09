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Найдена самая эффективная поза для достижения женского оргазма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: tamaralvarez / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Американские гинекологи выяснили, что гетеросексуальным женщинам проще всего достичь оргазма в миссионерской позе, подложив под свой таз подушку.

Участники исследования изучали разницу между достижением оргазма на добровольцах — мужчина и женщина занималась сексом в пяти распространенных позах по десять минут, пишет издание Independent.

После этого ученые проанализировали показатели кровотока, которые были получены с помощью сканера УЗИ. Оказалось, что при миссионерской позе кровоток в клиторе становится наиболее интенсивным.

При этом самой неэффективной позой для получения оргазма стала популярная догги-стайл. Выяснилось, что она обеспечивает наименьшее число прямых контактов с клитором и вызывает лишь незначительное усиление кровотока.

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