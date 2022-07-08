Совершено нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранен во время уличного выступления в городе Нара. Предположительно, у него «остановилось сердце и отказали легкие».

О нападении на Абэ сообщают японский телеканал NHK и агентство Kyodo. Политик выступал с речью в ходе предвыборной кампании.

По поступающей информации, Абэ был ранен в спину из огнестрельного оружия, сообщается о двух выстрелах. Экс-премьер с кровотечением доставлен в больницу, он без сознания.

Абэ занимал должность премьера с 2006 по 2007-й и с 2012 по 2020-й, пробыв на этом посту дольше других за всю историю страны. Ему 67 лет.