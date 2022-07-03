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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лукашенко заявил о попытках ВСУ нанести удары по Белоруссии

Источник:
Sputnik Беларусь
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ «взять под прицел» центры принятия решений против Минска после того, как украинские силы попытались нанести удары по белорусской территории.

«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», – цитирует президента республики Sputnik Беларусь.

Лукашенко заявил, что с учетом этих обстоятельств приказал военнослужащим «взять под прицел» центры принятия решений противников Минска.

В то же время президент Белоруссии подчеркнул, что страна «не собирается воевать на Украине». «Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись», — отметил Лукашенко.

«У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах "фашистов" из России и Беларуси», — подчеркнул глава белорусского государства.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия
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Топ комментариев

Asd10

Не понял юмора. Борщ исконно древнерусское блюдо. Кто то этого разве не знает??

mosquito__2010

Европейцы с Американцами, они же в альтернативной реальности существуют.

pepelmetal

Спасибо за наше детство Леонид Аронович!

Asd10

Украинский борщ что такое? Русский борщ нелегально вывезеный вна Украину? Так это контрабанда и подделка.