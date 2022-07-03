«Яндекс» научил нейросеть распознавать десять языков одновременно

«Яндекс» разработал нейросеть, способную одновременно распознавать более десяти языков. Развитие такой технологии позволит совершенствовать преобразование речи в текст и синхронный машинный перевод.

Нейросеть быстро развивает знание языков благодаря параллельной обработке слов независимо друг от друга, а для более качественного обучения ей можно давать подсказки, сообщается в официальном блоге «Яндекса».

Система способна распознать речь на разные темы и в любом формате, будь то, например, песня, стих или адрес, вне зависимости продолжительности: от слова до полноценного рассказа. Нейросеть может мгновенно переключаться между языками, темами. Для обучения использовались десятки терабайт данных из сервисов «Яндекса» и профессиональных источников.

Нейросеть-полиглот знает не только распространенные языки, например, английский и французский, но и хорошо показала себя в работе с менее популярными, такими как датский, финский или турецкий.