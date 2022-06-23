Движение по четвертому мосту в Новосибирске откроется позже срока

Дорожники планировали открыть рабочее движение по четвертому мосту через Обь в конце 2022 года, но они не успеют, сказал в рамках Сибирского транспортного форума представитель группы «ВИС» Владислав Вавилин.

«Рабочее движение по мосту не откроем к концу 2022 года. Из-за сложной геополитической обстановкой и нарушения логистических цепочек сроки поставки импортного оборудования сдвинулись на три месяца. Поставщики не отказываются от своих планов. Есть полная поддержка и понимание в этом вопросе»,— цитирует Вавилина «Коммерсант».

Срок сдачи моста в эксплуатацию — декабрь 2023 года. Техническая готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составляет 55%, до конца 2022 года она достигнет 78%.

В сентябре 2020 года после рабочей поездки в Новосибирскую область вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, власти региона сообщали, что «группа «Вис» – взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали четвертого моста в декабре 2022 года».