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Китайских блогеров обяжут получать квалификацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Libby Penner / Unsplash License

Популярные китайские блогеры, способные формировать общественное мнение, должны будут получать соответствующую специализацию. Без должного образования им запретят вещать, например, на медицинские или юридические тематики.

Иметь соответствующую квалификацию потребуется блогерам, создающим контент на темы «высокопрофессионального уровня», сообщает CNBC со ссылкой на совместный релиз Государственного управления радио и телевидения Китая и Министерства культуры и туризма.

Блогеры должны будут представить документ о соответствующем образовании на используемой ими вещательной платформе, а та, в свою очередь, будет обязана проверить его подлинность перед тем, как разрешить публиковать контент.

Подобные ограничения связаны с тем, что популярные блогеры могут прорекламировать практически любой продукт и за считанные часы заработать миллионы долларов с продаж, но сам товар при этом может оказаться некачественным или небезопасным.

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За последний год Китай ввел множество ограничений, касающихся онлайн-среды. Например, в стране вводится кодекс поведения для влиятельных лиц в интернете, детям запретили смотреть стримы после 22.00 и проводить донаты, а блогерам запрещено оскорблять руководство Коммунистической партии Китая и подделывать лица политиков с помощью дипфейков.

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mosquito__2010

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