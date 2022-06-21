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Tele2 резко повысил цены на безлимитные тарифы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мобильный оператор Tele2 резко поднял цены на свои безлимитные тарифы, абоненты стали сообщать о получении соответствующих уведомлений в социальных сетях.

Так, в ряде регионов популярный безлимитный тариф вместо 450 рублей теперь будет стоить 750 рублей в месяц. Абонентам компания предлагает выбрать другой тариф с подходящими параметрами или сохранить текущий тариф с новой ценой.

При этом клиенты могут сохранить текущий безлимитный тариф еще на полгода со старой стоимостью услуг, однако для этого им придется внести полную предоплату за услуги связи на этот срок.

Пресс-служба Tele2 уточнила, что оператор предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов, используя услуги более осознанно на пакетных тарифах.

Минцифры в конце марта разослало операторам мобильной связи рекомендации отказаться от безлимитных тарифов, а также сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях.

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Топ комментариев

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

mosquito__2010

Там где США там всегда гибнет огромное количество мирных жителей, нивчем не повинных, и эта ситуация...

Grossmeister38rus

Может лучше депутатам и чиновникам ?