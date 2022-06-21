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«Роскосмос» подготовится к длительным космическим перелетам

Источник:
Sibnet.ru
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Запуск ракеты SpaceX
Фото: © SpaceX / Unsplash License

«Роскосмос» заключил контракт с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук для исследования технологий, необходимых для осуществления дальних пилотируемых космических перелетов.

Исследования будут проводиться по трем ключевым направлениям: изучения влияния радиации и гипомагнитного состояния на экипаж, создание систем жизнеобеспечения и возможность применения гибернации (искусственного сна), сообщается на сайте «Роскосмоса».

Влияние радиации и гипомагнитного состояния изучат с помощью математического моделирования. Космическое излучение агрессивно по отношению к человеческому организму, а магнитное поле в космосе нестабильно и может навредить здоровью экипажа.

Ученые изучат возможность создания роботизированных систем диагностики и лечения, способных снизить влияние вредных факторов и поддерживать здоровье экипажа на протяжении полета.

Теоретическое обоснование систем жизнеобеспечения создано десятки лет назад, но для использования в условиях длительного автономного полета необходимо изучить новые компоненты и технологии, способные обеспечить максимальный эффект в условиях космоса.

Использование гибернации при длительных перелетах активно обсуждается в научном сообществе. Ученым предстоит обосновать перспективы ее применения и влияние измененного состояния на экипаж.

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Ученые планирует привлечь специалистов из организаций Российской академии наук, Федерального медико-биологического агентства и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

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