«Госуслуги» расширят сервисы для родителей

Минцифры расширит возможности суперсервиса «Рождение ребенка». С его помощью через «Госуслуги» удаленно можно будет получить новые типы пособий, автоматически оформить полис ОМС на новорожденного и зарегистрировать его по месту пребывания.

Новые возможности портала станут доступны с июля 2022 года. Одним заявлением через «Госуслуги» можно будет оформить пособие на рождение или усыновление первого ребенка, пособие для малообеспеченной семьи и установить многодетный статус, сообщается на сайте Минцифры. Посещать МФЦ или другие инстанции для этого больше не потребуется.

Чуть позже, с октября будет автоматически оформляться на новорожденного полис ОМС. Для этого будут использоваться данные о регистрации рождения из больницы, а не свидетельство о рождении.

К концу года появится возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства или пребывания полностью в электронном виде. Все данные документов будут отображаться в личных кабинетах родителей на портале «Госуслуги».

Первый «цифровой» ребенок появился в Якутии

В рамках суперсервиса «Рождение ребенка» уже можно оформить свидетельство о рождении без посещения органов ЗАГС и предоставления бумажных документов, записаться в детский сад и оформить некоторые пособия.