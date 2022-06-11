Интернет-трафик российских пользователей детализируют

Минцифры предлагает детализировать интернет-трафик российских пользователей с помощью системы СОРМ, установленной на сетях провайдеров.

Ведомство хочет отдельно сохранять данные о звонках через интернет, геопозицию пользователя, а также историю браузера. Такие данные собирались и ранее, но не выделялись в отдельную категорию.

Теперь планируется сохранять в виде статистических записей информацию о соединениях абонентов, использующих технологии VoWiFi. Также должны указываться координаты устройства или же IP-адрес и порт точки доступа Wi-Fi-сети.

Помимо этого, планируется фиксировать информацию о входах в личных кабинет и выполняемых там действиях. При этом утверждается, что операторы и производители не понесут дополнительных расходов из-за нововведений.