ФСБ предложила создать базу заводских кодов телефонов

ФСБ предложило Минцифры создать прототип централизованной базы IMEI-кодов, которые присваивают мобильным аппаратам на заводе-производителе.

Такой реестр нужен спецслужбам, чтобы «повысить эффективность оперативных мероприятий», а также «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Представители Минцифры подтвердили изданию, что получили рекомендации ФСБ и выступают за реализацию предложения. В настоящее время прорабатывается проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Совфед уже предлагал ввести в 2019 году в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по IMEI-кодам. Предполагалось, что физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные гаджеты.

В противном случае провайдеров планировали обязать блокировать устройство. Вести базу заводских кодов планировали поручить Центральному научно-исследовательскому институту связи. Однако в итоге проект был заморожен.