Браузер Microsoft Edge получит облачное хранилище

Microsoft тестирует в Edge специальную боковую панель для доступа к облачному хранилищу OneDrive. Она позволит быстро передавать файлы между устройствами с помощью браузера.

Некоторым пользователям тестовой версии Microsoft Edge Canary стала доступна функция Drop, предоставляющая доступ к файловому хранилищу, сообщает портал Neowin, обнаруживший нововведение. Она похожа на опцию «Избранное» в Telegram.

Однако, в отличие от Telegram, предоставляющего неограниченное облачное хранилище, опция Drop привязана к сетевому диску OneDrive. В его настройках можно обнаружить индикатор свободного места и ссылки для приобретения премиум-планов.

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Привязка к облаку полезна тем, что к отправленным через Drop данным можно будет получить доступ на любом устройстве. При этом неважно, установлены на нем Edge или клиент OneDrive. Хранилищем от Microsoft можно воспользоваться через веб-версию.