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Браузер Microsoft Edge получит облачное хранилище

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип браузера Edge
Фото: © Microsoft

Microsoft тестирует в Edge специальную боковую панель для доступа к облачному хранилищу OneDrive. Она позволит быстро передавать файлы между устройствами с помощью браузера. 

Некоторым пользователям тестовой версии Microsoft Edge Canary стала доступна функция Drop, предоставляющая доступ к файловому хранилищу, сообщает портал Neowin, обнаруживший нововведение. Она похожа на опцию «Избранное» в Telegram.

Однако, в отличие от Telegram, предоставляющего неограниченное облачное хранилище, опция Drop привязана к сетевому диску OneDrive. В его настройках можно обнаружить индикатор свободного места и ссылки для приобретения премиум-планов.

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Привязка к облаку полезна тем, что к отправленным через Drop данным можно будет получить доступ на любом устройстве. При этом неважно, установлены на нем Edge или клиент OneDrive. Хранилищем от Microsoft можно воспользоваться через веб-версию.

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Топ комментариев

D762

ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...

pepelmetal

Он ловко встанет раком когда время придёт, вот это номер будет

D762

Да он уже сейчас из это позиции пишет.