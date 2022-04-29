Microsoft Edge получит бесплатный встроенный VPN

Microsoft тестирует VPN-сервис для браузера Edge. Благодаря использованию Cloudflare он обеспечивает шифрование данных и исключает отслеживание активности пользователей в сети.

Функция Microsoft Edge Secure Network будет дублировать возможности приложения 1.1.1.1 Cloudflare. В ее задачи входит шифрование подключения, предотвращение онлайн-трекинга и сохранение местоположения пользователя втайне. При этом она будет доступна бесплатно, сообщается на странице поддержки Microsoft.

Безопасный сетевой режим потребует авторизации в сервисах Microsoft. Пользователи получат 1 Гб трафика в месяц бесплатно, стоимость приобретения дополнительного объема пока не сообщается.

Cloudflare предоставляет безопасные VPN-сервисы, не сохраняющие данные пользователей. Вся информация о сеансах клиентов, связанная с сетевой активностью, стирается каждые 25 часов.

Microsoft Edge не первый браузер, предлагающий встроенный VPN. Бесплатное подключение к виртуальным сетям предлагает Opera, а Mozilla запустила платный VPN-клиент для Firefox в 2020 году.