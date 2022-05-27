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Россия создаст береговой комплекс под ракету «Циркон»

Источник:
ТАСС
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Россия создаст новый береговой ракетный комплекс (БРК) под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ.

«Реутовское НПО машиностроения ведет разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету "Циркон". Предполагается, что он может поступить на вооружение Военно-морского флота до завершения 2022 года», — сказал один из источников.

По словам другого источника агентства, новый комплекс с ракетой «Циркон», как и его предшественник БРК «Бастион» с ракетами «Оникс» («Яхонт), будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели.

Ранее заместитель генерального директора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сообщил, что предприятие обладает большим заделом по авиационной версии гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Свинцов добавил, что «Циркон» изначально разрабатывался и в морском, и в авиационном вариантах, а «заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты».

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