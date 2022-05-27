Фотограф снял невероятный полет среди облаков над озером в Хакасии

Фотограф Андрей Зайченко снял невероятный полет среди облаков над озером Маранкуль в Хакасии. Видео он выложил в соцсетях.

Фотограф Андрей Зайченко показал на видео всю красоту озера Маранкуль. До этого он снял удивительные виды после обмеления Красноярского моря. Фотограф сравнил пейзажи с кадрами из оскароносного фильма «Дюна».

Маранкуль – озеро реликтового типа, вода которого необыкновенно чиста. Расположено высоко в горах Западного Саяна, возвышаясь над уровнем моря на 1,6 километра. Вода озера холодна и не прогревается более плюс 16 градусов.

Озеро окружают величественные горные вершины с каменными россыпями и гольцами, которые имеют неповторимую мозаичную текстуру. На многие километры вокруг простирается вековая тайга.