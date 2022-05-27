НАВЕРХ
Актуальная тема
Туризм в Сибири
Актуальная тема
Туризм в Сибири
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Фотограф снял невероятный полет среди облаков над озером в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
224 0

Фотограф Андрей Зайченко снял невероятный полет среди облаков над озером Маранкуль в Хакасии. Видео он выложил в соцсетях.

Фотограф Андрей Зайченко показал на видео всю красоту озера Маранкуль. До этого он снял удивительные виды после обмеления Красноярского моря. Фотограф сравнил пейзажи с кадрами из оскароносного фильма «Дюна».

Маранкуль – озеро реликтового типа, вода которого необыкновенно чиста. Расположено высоко в горах Западного Саяна, возвышаясь над уровнем моря на 1,6 километра. Вода озера холодна и не прогревается более плюс 16 градусов.

Озеро окружают величественные горные вершины с каменными россыпями и гольцами, которые имеют неповторимую мозаичную текстуру. На многие километры вокруг простирается вековая тайга.

Тема: Туризм в Сибири
Фотограф нашел красноярские пейзажи из «Дюны»
Туристы смогут подняться сразу на пять горных вершин Алтая
Туристы выбрали на майские праздники Листвянку и Сочи
Поток туристов на зимний Байкал вырос в этом году в 1,5 раза
смотреть все
Сибирь #Хакасия #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Недетские проблемы: самые модные сериалы про подростков
27.05.2022 00:32
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
info.sibnet.ru
Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?
17.05.2022 07:25
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
S.T.A.L.K.E.R. получит мод с новой графикой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Иркут 69

Никто и не сомневался. Свой своему глаз не выклюет... Так сказать, "своих не бросаем"... 😀

number10

Все равно, что кроликам против морковки воевать.

aevaev

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...