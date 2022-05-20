Россия запретит иностранные антивирусы

Использовать иностранные системы защиты информации в России запретят с 2025 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности, передает сайт Кремля.

Глава государства поручил укрепить информационную безопасность на критически важных объектах. По его словам, на трети таких предприятий нет систем защиты. При этом очевидный путь к реализации этой задачи — переход на отечественные программы и продукты, добавил он.

«Процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономики, а мы их запустили несколько лет назад, должны быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что в России должна быть разработана стратегия государственной политики в сфере информационной безопасности, а руководители критически важных для страны объектов должны нести персональную ответственность.