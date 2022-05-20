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Россия запретит иностранные антивирусы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Использовать иностранные системы защиты информации в России запретят с 2025 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности, передает сайт Кремля.

Глава государства поручил укрепить информационную безопасность на критически важных объектах. По его словам, на трети таких предприятий нет систем защиты. При этом очевидный путь к реализации этой задачи — переход на отечественные программы и продукты, добавил он.

«Процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономики, а мы их запустили несколько лет назад, должны быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что в России должна быть разработана стратегия государственной политики в сфере информационной безопасности, а руководители критически важных для страны объектов должны нести персональную ответственность.

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Топ комментариев

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.

лачинов

Может что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...

лачинов

Осталось сущий пустяк, чтобы слова не разошлись с делом.