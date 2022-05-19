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Евро впервые с 2017 года опустился ниже 62 рублей

Источник:
РИА Новости
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Евро в ходе открытия торгов впервые с апреля 2017 года опустился ниже 62 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, европейская валюта в моменте опускалась до 61,11 рубля — впервые с апреля 2017 года. Доллар торговался на уровне 63,22 рубля. Таким образом, пара евро/рубль уходила ниже стоимости пары доллар/рубль, приводит РИА Новости данные биржи.

Но затем евро вернулся к уровню 66 рублей — к 10.22 мск курс расчетами «завтра» равнялся 65,73 рубля (минус 97 копеек по сравнению со вчерашним днем). Доллар при этом дешевел на 41 копейку, до 63,04 рубля.

По мнению аналитиков, на курс российской валюты влияет то, что компании готовятся к налоговым выплатам 25-27 мая, — это может сформировать излишек валютного предложения. Играет роль и необычайно сильный платежный баланс России.

Bloomberg 12 мая назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Рубль по отношению к доллару вырос с начала 2022 года на 11%. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

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