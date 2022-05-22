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Mastercard протестирует оплату сканированием лица

Источник:
Sibnet.ru
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Карта Mastercard
Фото: © Андрей Кучеренко

Mastercard протестирует оплату при помощи сканирования лица или отпечатков пальцев взамен использования традиционных пластиковых карт.

Для пилотного проекта выбраны пять магазинов бразильской продуктовой сети St Marche, сообщает CNBC. Испытания пройдут до конца 2022 года, после чего технологию запустят в США, странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Пользователи, желающие принять участие в тестировании могут с помощью смартфона передать фото и отпечатки пальцев. Для этого нужно загрузить специальное приложение. 

Оплата биометрией связывается с программой лояльности магазинов. С помощью ее можно не просто платить без карты, но и получать бонусы и участвовать в акциях.

Данные пользователей хранятся в безопасности. Система не использует оригинальные снимки и отпечатки, а преобразовывает их в набор символов и привязывает к карте. Соотнести код с реальным человеком невозможно.

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По данным аналитической компании Juniper Research, интерес пользователей к оплате с помощью биометрии будет расти. Согласно их прогнозу, к 2025 году лицевую идентификацию при платежах будут использовать 1,4 миллиарда человек.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))