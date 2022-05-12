Одноразовые виртуальные банковские карты появятся в Google Chrome

Google внедрит в браузер Chrome функцию Virtual Card Numbers. Она позволит создавать виртуальные одноразовые банковские карты для совершения покупок в интернете.

Глава отдела коммерции Google Билл Реди сообщил The Verge, что новая опция может быть использована вместо кредитной или дебетовой карты и на сайтах, не поддерживающих Google Pay и Apple Pay.

Возможность создать виртуальную карту появится при выборе пользователем способа оплаты. Платеж сначала будет переходить с реальной на «временную» карту, а затем поступать продавцу. Создаваемые реквизиты можно использовать для однократного или для повторяющихся платежей, например, подписок на онлайн-сервисы.

Использование виртуальной карты позволит не беспокоиться об утечке реальных банковских реквизитов и избавит от необходимости блокировать карты и счета, если ресурс был взломан и данные пользователей попали к злоумышленникам.

Реализация Virtual Card Numbers не потребует от разработчиков сайтов внедрения Google Pay, изменения инфраструктуры и не будет взимать комиссию.

Представлен гибрид смартфона и электронной книги

На начальном этапе Virtual Card Numbers будет работать с картами платежной системы Capital One. Реди сообщил, что в будущем будет реализована поддержка Visa, American Express и Mastercard.