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Одноразовые виртуальные банковские карты появятся в Google Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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Ввод данных карты при покупке в интернете
Фото: Pickawood / Unsplash License

Google внедрит в браузер Chrome функцию Virtual Card Numbers. Она позволит создавать виртуальные одноразовые банковские карты для совершения покупок в интернете.

Глава отдела коммерции Google Билл Реди сообщил The Verge, что новая опция может быть использована вместо кредитной или дебетовой карты и на сайтах, не поддерживающих Google Pay и Apple Pay.

Возможность создать виртуальную карту появится при выборе пользователем способа оплаты. Платеж сначала будет переходить с реальной на «временную» карту, а затем поступать продавцу. Создаваемые реквизиты можно использовать для однократного или для повторяющихся платежей, например, подписок на онлайн-сервисы.

Использование виртуальной карты позволит не беспокоиться об утечке реальных банковских реквизитов и избавит от необходимости блокировать карты и счета, если ресурс был взломан и данные пользователей попали к злоумышленникам.

Реализация Virtual Card Numbers не потребует от разработчиков сайтов внедрения Google Pay, изменения инфраструктуры и не будет взимать комиссию.

Представлен гибрид смартфона и электронной книги

На начальном этапе Virtual Card Numbers будет работать с картами платежной системы Capital One. Реди сообщил, что в будущем будет реализована поддержка Visa, American Express и Mastercard.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.

_ASUS__

тем не менее передают некоторые данные для убийства граждан рф преступному режиму который сами же привели...

Alhazred

Он после очередного подрыва дупы выходит на орбиту и потом несколько дней его не видно.)))