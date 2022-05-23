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RUVDS: где найти виртуальный сервер для бизнеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено компанией RUVDS
Бизнесу важно правильно организовать цифровую инфраструктуру корпоративного уровня, без которой успех в предпринимательской деятельности невозможен. Для этого компаниям и организациям требуется найти наиболее подходящие предложения на рынке, гарантирующие создание локальных сетей с высокими пропускными способностями и техническими характеристиками.

Одним из лучших вариантов организации такой инфраструктуры является покупка или аренда серверов VPS, которые предлагает международный хостинг-провайдер RUVDS. Аббревиатура VPS здесь означает виртуальный выделенный сервер.

В отличие от обычного хостинга, количество клиентов на таком сервере значительно меньше, что снижает нагрузку. Кроме этого, за клиентами закрепляется определенная мощность сервера. Аренда виртуального сервера — разумный баланс между ценой и возможностями.

Преимущества хостинг-провайдера RUVDS

RUVDS — крупная международная компания, предоставляющая хостинг-услуги по всему миру. Провайдер имеет 11 дата-центров в следующих городах:

  • Москва (три дата-центра)
  • Санкт-Петербург
  • Амстердам
  • Франкфурт
  • Новосибирск
  • Лондон
  • Екатеринбург
  • Казань

Хостинг-провайдер RUVDS предоставляет клиентам виртуальные серверы с отличной пропускной способностью. Он владеет распределенной сетью, позволяющей каждому арендатору подобрать нужные под свои задачи мощности, не переплачивая за избыточные возможности.

Кроме того, риски при сотрудничестве с RUVDS сведены к минимуму. Благодаря распределенной сети каждая компания сможет арендовать сервера рядом с офисным помещением. А чем ближе оборудование, тем выше скорость обмена данными.

Тарифы доступны всем

Одним из важнейших преимуществ сотрудничества с RUVDS является низкая ежемесячная плата за полученные услуги. Например, VPS-сервер в течение месяца можно арендовать всего за 30 руб. Такие тарифы схожи со стоимостью обычного веб-хостинга.

Особенно следует отметить функциональность сервиса. Виртуальные сервера позволяют дополнить их DDoS-защитой, что обезопасит инфраструктуру при сетевых атаках. Также можно установить мощную антивирусную программу, предотвращающую распространение вредоносных программ.

В качестве дополнительного оборудования также можно установить видеокарту. Что касается программной базы, то сервера одновременно работают на Windows и Linux. Тарифы за обслуживание хостинг-провайдера от выбранной операционной системы не зависят.

Качественный сервис

Независимое тестирование хостинг-провайдера неоднократно подтверждало высокое качество предоставляемых услуг. В рейтинговом списке компаний с подобным профилем RUVDS занимает одно из лидирующих мест. В частности, такие рейтинги регулярно публикуются на портале xakep.ru, они составляются опытными независимыми экспертами.

Аналогичные тестирования выполняются и членами известного сетевого сообщества «Хабр». По результатам таких проверок RUVDS обгоняет многих отечественных и заграничных хостинг-провайдеров по ключевым показателям.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))