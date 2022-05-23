RUVDS: где найти виртуальный сервер для бизнеса

Бизнесу важно правильно организовать цифровую инфраструктуру корпоративного уровня, без которой успех в предпринимательской деятельности невозможен. Для этого компаниям и организациям требуется найти наиболее подходящие предложения на рынке, гарантирующие создание локальных сетей с высокими пропускными способностями и техническими характеристиками.

Одним из лучших вариантов организации такой инфраструктуры является покупка или аренда серверов VPS, которые предлагает международный хостинг-провайдер RUVDS. Аббревиатура VPS здесь означает виртуальный выделенный сервер.

В отличие от обычного хостинга, количество клиентов на таком сервере значительно меньше, что снижает нагрузку. Кроме этого, за клиентами закрепляется определенная мощность сервера. Аренда виртуального сервера — разумный баланс между ценой и возможностями.

Преимущества хостинг-провайдера RUVDS

RUVDS — крупная международная компания, предоставляющая хостинг-услуги по всему миру. Провайдер имеет 11 дата-центров в следующих городах:

Москва (три дата-центра)

Санкт-Петербург

Амстердам

Франкфурт

Новосибирск

Лондон

Екатеринбург

Казань

Хостинг-провайдер RUVDS предоставляет клиентам виртуальные серверы с отличной пропускной способностью. Он владеет распределенной сетью, позволяющей каждому арендатору подобрать нужные под свои задачи мощности, не переплачивая за избыточные возможности.

Кроме того, риски при сотрудничестве с RUVDS сведены к минимуму. Благодаря распределенной сети каждая компания сможет арендовать сервера рядом с офисным помещением. А чем ближе оборудование, тем выше скорость обмена данными.

Тарифы доступны всем

Одним из важнейших преимуществ сотрудничества с RUVDS является низкая ежемесячная плата за полученные услуги. Например, VPS-сервер в течение месяца можно арендовать всего за 30 руб. Такие тарифы схожи со стоимостью обычного веб-хостинга.

Особенно следует отметить функциональность сервиса. Виртуальные сервера позволяют дополнить их DDoS-защитой, что обезопасит инфраструктуру при сетевых атаках. Также можно установить мощную антивирусную программу, предотвращающую распространение вредоносных программ.

В качестве дополнительного оборудования также можно установить видеокарту. Что касается программной базы, то сервера одновременно работают на Windows и Linux. Тарифы за обслуживание хостинг-провайдера от выбранной операционной системы не зависят.

Качественный сервис

Независимое тестирование хостинг-провайдера неоднократно подтверждало высокое качество предоставляемых услуг. В рейтинговом списке компаний с подобным профилем RUVDS занимает одно из лидирующих мест. В частности, такие рейтинги регулярно публикуются на портале xakep.ru, они составляются опытными независимыми экспертами.

Аналогичные тестирования выполняются и членами известного сетевого сообщества «Хабр». По результатам таких проверок RUVDS обгоняет многих отечественных и заграничных хостинг-провайдеров по ключевым показателям.