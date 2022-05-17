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Ребенка пускали в томский детсад только с приставами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Родители судятся с частным детсадом в Томске из-за повышения цены на 1,5 тысячи рублей, заведение пыталось не пускать ребенка, поэтому его приводит в сад пристав, сообщает УФССП по региону.

Сеть частных детских садов уведомила родителей о повышении цены на 1,5 тысячи рублей в месяц, ссылаясь на пункт договора, в котором предусмотрено изменение стоимости услуг в одностороннем порядке.

Один из родителей отказался платить по новой цене (9 тысяч рублей) и подал иск в суд об оспаривании пункта договора. В ответ руководство ООО отказалось принимать ребенка. А родитель обратился в суд с заявлением об обеспечительных мерах — запретить организации не допускать воспитанника в детский сад при оплате за услуги по старым расценкам.

Суд удовлетворил заявление, после чего ребенка привели в садик уже в сопровождении судебных приставов. Тем не менее договор с родителем был расторгнут, в связи с чем в отношении ООО возбуждено административное дело за неисполнение требований судебного пристава. Фактически организации грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Исполнение решения находится на контроле судебных приставов, и ребенок ходит в детский сад. Обеспечительные меры действуют до вступления решения суда в законную силу по основному иску.

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Tanatholog

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