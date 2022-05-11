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Intel представила самые мощные мобильные процессоры

Источник:
Intel
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Фото: Roebot / Attribution-ShareAlike License

Компания Intel представила свои самые производительные мобильные процессоры Alder Lake-HX, которые фактически не уступают настольным CPU.

Флагман линейки Core i9-12950HX стал первым мобильным 16-ядерным CPU, способным работать на частотах вплоть до 5,0 ГГц. Всего в серию Core HX 12-го поколения вошло семь моделей с числом ядер от восьми до 16.

При этом все CPU в серии имеют одинаковый тепловой пакет 55 Вт и максимальное потребление в турборежиме 157 Вт. Intel полагает, что подобные мощные процессоры могут быть интересны не только профессионалам, но и геймерам.

Alder Lake-HX по своей конструкции представляют собой настольные Alder Lake, но оптимизированные с точки зрения энергоэффективности и перенесенные в более компактный корпус.

По официальным данным, Core i9-12900HX в рабочих приложениях превосходит по производительности Core i9-12900HK, i9-11980HK и Ryzen R9-6900HX. Все модели Core HX 12-го поколения разблокированы для оверклокинга, а также позволяют разгонять подключенную память.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

Acess

Ты не иркут ,а хохлач 69, ты определись за кого, если не за нашу армию, вали отсюда в том числе и страны

Alhazred

Вместо слова гной лучше подходит слово вой, применительно к этому персонажу )))

Asd10

Да какой-то вой у него гнойный.)))