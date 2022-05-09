Российский магазин NashStore запустили для разработчиков

Отечественный магазин Android-приложений NashStore открылся для российских разработчиков, сообщили в пресс-службе создателя магазина, автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровые платформы».

С 9 мая все желающие разработчики могут регистрироваться на сайте nashstore.ru, добавлять информацию о владельце приложения и загружать в формате.apk свои программы, которые будут проверены на наличие вредоносного кода, рассказали РБК в «Цифровых платформах».

После этого станет доступна публикация приложения в магазине с возможностью импорта данных из Google Play. Через несколько недель, как обещают «Цифровые платформы», в магазине появятся платежные сервисы.

Пользователи пока не смогут скачивать приложения из NashStore, но такая возможность появится у владельцев Android-смартфонов уже 16 мая. Магазин будет скачиваться на устройства в формате.apk.

NashStore — это магазин приложении для Android, откуда пользователи из России и стран Евразийского экономического союза смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. Приложения в магазине будут ранжироваться по 35 категориям (бизнес, связь, соцсети и т.д.).