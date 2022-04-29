Систему оплаты проезда лицом протестируют в Москве

Объявлен набор тестировщиков Face Pay — бесконтактной системы оплаты проезда с опознаванием пассажира по изображению лица — в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В апреле мы тестировали технологию Face Pay с нашими сотрудниками в автобусе, а теперь приглашаем присоединиться пассажиров — набираем группу из 100 человек. Затем планируем позвать еще больше участников и расширить зону тестирования», — цитирует РИА Новости Ликсутова.

Ликсутов подчеркнул, что Face Pay — это полностью российская система и она не может быть заблокирована санкциями, так как находится под контролем правительства Москвы.

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Чтобы подключиться к Face Pay, нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», привязать банковскую карту, проездной «Тройка» и загрузить биометрические данные согласно инструкции.

Оплата проезда осуществляется взглядом на специальную камеру, установленную в общественном транспорте или у турникетов метро.