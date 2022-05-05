Общение двух школьников взрослый может попросту не понять. Кринжовый, флексить, поридж и другие новые слова появляются в лексиконе подростков так же быстро, как листаются ролики в TikTok. О чем говорят зумеры и почему в этом нет ничего страшного?

Есть условная теория поколения, в которой поколение Z — это родившиеся с 2000 по 2010 годы. Поколение Y — рожденные в 1981—1996 годах, поколение X — рожденные в 1960-1970-е годы.

У каждого поколения складывается свой набор слов, которые модно использовать в общении с ровесниками, в своей среде. И, как правило, не принято использовать в разговорах со старшими. Например, у молодежи в нулевых были в обиходе: «аффтар», «ржунимагу», «клава», «аська», «контра».

#О людях Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z

У зумеров словарь пополняется активнее и быстрее других, возможно из-за темпа жизни, быстрого обмена информацией в интернете и модными тенденциями в соцсетях.

«Это традиционный процесс в русском языке и обществе. Он обусловлен желанием выделиться и отстраниться, ограничиться от взрослых, создав свой тайный и непонятный язык. Они хотят показать, что отличаются от взрослых, у них свой круг интересов, по-другому мыслят», — сказала Sibnet.ru кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии НГТУ Анастасия Кротова.

Новые слова молодежь берет из актуальных для этого поколения сфер. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи».

А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере». Интересно, что многие слова из этого списка уже вошли в язык и стали вполне привычными, например, «селфи», «ретвитнуть» или «хайп».

«Популярна у них корейская культура, оттуда берут, играют в игры — будут геймерскую лексику брать. Это (новые слова) показатель того, что интересно современному подростку», — отметила Кротова.

В речь молодежи может попадать и маргинальная лексика — из наркоманской или бандитской сферы. Это объясняется традиционным стремлением подростков к запретному.

Словарь тиктокеров (примеры):

Поридж — слепо следующий трендам и не очень умный подросток.

Тащер — игрок, который тащит всю игру на себе.

Дноклы — одноклассники.

Сквик — шокирующая информация крайне негативного характера.

Лашфак — совершенно бесполезная вещь, унижающая владельца.

Ауф — одобрение и восхищение, синоним «вау». Часто употребляется в музыке, в том числе в треках рэпера Нурминского и рэпера Sqwoz Bab.

Базированный — человек, который делает то, что нравится, и не зависит от мнения окружающих.

Кринжовый — вызывающий чувство стыда и омерзения.

Бинджвотчинг — запойный просмотр, от английского binge watching. Чаще всего используется в контексте сериалов, когда человек проглатывает серию за серией и сезон за сезоном.

Войснуть — отправить голосовое сообщение, от английского слова voice — голос.

Ливнуть — от английского leave, что значит «уйти».

Флексить – значит танцевать и развлекаться, иногда используется в значении хвастаться.

No cap — в переводе «без кепки». Это значит человек говорит правду. Это связано с козырьком кепки, которая скрывает глаза и позволяет человеку соврать.

Киннить — ассоциировать себя с кем-то или подражать кому-то. От английского kin, что переводится как «близкий».

Кукож — чувство неловкости, тоже что испанский стыд.