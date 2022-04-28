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Бизнесмен даст свои танки для парада в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава компании «Сибагро» Андрей Тютюшев предоставит свои танки для Парада Победы в Томске, сообщил журналистам в среду заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

«Изюминка парада в этом году – прохождение символа Победы танка "Т-34" в голове колонны. У нас будут участвовать два танка "Т-34", самоходная артиллерийская установка и много других образцов – "Катюша", легковая и грузовая техника, более поздние образцы вооружения. Еще планируем танки "Т-55" и "Т-62", – сказал Чубенко на выездной пресс-конференции РИА Томск.

По его словам, все танки предоставлены Тютюшевым. Предприниматель вкладывает личные средства в то, чтобы «поднять эту технику из болот» и восстановить. У бизнесмена большой штат сотрудников, которые очень тщательно занимаются восстановлением.

Легендарные машины «Уралвагонзавода»

Заммэра отметил, что никакой опасности для асфальта на проспекте Ленина нет, так как на танковых траках будут надеты специальные прокладки из резиновой ленты. Все образцы вооружения томичи смогут увидеть не только на параде. 9 мая техника будет стоять на парковке у Лагерного сада.

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