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Мокрый снег выпадет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Прохладная погода с мокрым снегом ожидается в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

«В предстоящую рабочую неделю ожидается прохладная погода. Мокрый снег, снег пройдет 26 апреля по южной половине, 28 апреля – по западным и северным районам края», — сообщила Сидельникова.

Ветер западной четверти умеренный, днем возможно усиление в отдельных районах до 15-20 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до 1-6 градусов мороза, местами 7-12 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 9-4 градусов тепла, местами по северным районам края 3-8 градусов тепла.

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Сибирь #Забайкалье
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