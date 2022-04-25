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Apple удалит старые приложения из App Store

Источник:
Sibnet.ru
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Apple Store Marina Bay Sands
Фото: © Keming Tan / Unsplash License

Apple удалит из App Store приложения и игры, не получавшие обновлений в течение двух лет. Разработчикам дали месяц на создание и загрузку апдейтов.

Разработчики начали получать уведомления от Apple с указанием того, что максимально приемлемый срок отсутствия обновлений для приложений в App Store составляет два года, сообщает The Verge. Авторам предложили подготовить апдейт и направить его на модерацию в течение 30 дней, в противном случае их продукт будет удален из маркетплейса.

Разработчики приложений встретили инициативу негативно. Например, Роберт Кабве из Protopop Games заявил в Twitter, что Apple пытается удалить его полностью завершенную и не требующую обновлений игру Motivoto.

По этой же причине из App Store уже удалена версия клавиатуры для слабовидящих FlickType для Apple Watch. Ее разработчик Коста Элефтериу обратил внимание на то, что блокировки не применяются ко всем приложениям на площадке, например, игра Pocket God не обновлялась более семи лет и по-прежнему доступна для загрузки.

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Разработчики считают, что приложения должны оставаться доступными независимо от возраста, а политика компании излишне жесткая, особенно по отношению к независимым разработчикам. Apple никак не отреагировала на критику своего решения.

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nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

nicollaich

Давно пора.500 рублей или предупреждение за сегодняшний ночной шум-это глупость.Либо штрафы неслабые,...