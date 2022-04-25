Apple удалит старые приложения из App Store

Apple удалит из App Store приложения и игры, не получавшие обновлений в течение двух лет. Разработчикам дали месяц на создание и загрузку апдейтов.

Разработчики начали получать уведомления от Apple с указанием того, что максимально приемлемый срок отсутствия обновлений для приложений в App Store составляет два года, сообщает The Verge. Авторам предложили подготовить апдейт и направить его на модерацию в течение 30 дней, в противном случае их продукт будет удален из маркетплейса.

Разработчики приложений встретили инициативу негативно. Например, Роберт Кабве из Protopop Games заявил в Twitter, что Apple пытается удалить его полностью завершенную и не требующую обновлений игру Motivoto.

По этой же причине из App Store уже удалена версия клавиатуры для слабовидящих FlickType для Apple Watch. Ее разработчик Коста Элефтериу обратил внимание на то, что блокировки не применяются ко всем приложениям на площадке, например, игра Pocket God не обновлялась более семи лет и по-прежнему доступна для загрузки.

Разработчики считают, что приложения должны оставаться доступными независимо от возраста, а политика компании излишне жесткая, особенно по отношению к независимым разработчикам. Apple никак не отреагировала на критику своего решения.