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Xiaomi представила автоматическую швабру нового поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматическая швабра Xiaomi
Фото: Xiaomi

Xiaomi представила MIJIA dual-brush wireless mopping machine — автоматическую швабру с двумя щетками и инновационной системой очистки пола. Она не только моет, но и занимается самоочисткой в процессе уборки.

Двухщеточная система одновременно убирает грязь спереди и сзади, что позволяет проводить более качественную уборку. Для упрощения передвижения по полу швабра оснащена двигателем — пользователю остается просто задавать направление и инструмент будет перемещаться сам, сообщает Gizmochina.

Швабра имеет внутренний резервуар с водой емкостью 420 миллилитров и приемник для сточных вод на 200 миллилитров. Она оснащена системой очистки щеток во время работы.

Уборка автоматически остановится при чрезмерном загрязнении щеток или в случае если вода закончится. Устройство автономно: на одном заряде швабра проработает до 35 минут. Стоит Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine 140 долларов.

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