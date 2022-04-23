Xiaomi представила автоматическую швабру нового поколения

Xiaomi представила MIJIA dual-brush wireless mopping machine — автоматическую швабру с двумя щетками и инновационной системой очистки пола. Она не только моет, но и занимается самоочисткой в процессе уборки.

Двухщеточная система одновременно убирает грязь спереди и сзади, что позволяет проводить более качественную уборку. Для упрощения передвижения по полу швабра оснащена двигателем — пользователю остается просто задавать направление и инструмент будет перемещаться сам, сообщает Gizmochina.

Швабра имеет внутренний резервуар с водой емкостью 420 миллилитров и приемник для сточных вод на 200 миллилитров. Она оснащена системой очистки щеток во время работы.

Уборка автоматически остановится при чрезмерном загрязнении щеток или в случае если вода закончится. Устройство автономно: на одном заряде швабра проработает до 35 минут. Стоит Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine 140 долларов.