НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заявил о способности России «сдюжить» в борьбе с Западом

Источник:
РБК
344 5
Фото: Sibnet.ru

Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы можем», — приводит РБК слова Пескова, сказанные им в ответ на на вопрос, сможет ли Россия «сдюжить» с западным миром, если это в свое время не удалось СССР.

Западные страны, включая Евросоюз и США, с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций в отношении Москвы. Ограничения в том числе затронули первых лиц государства, промышленные и финансовые организации, а также около половины международных резервов ЦБ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье сообщила, что Евросоюз разрабатывает очередной, шестой пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. По ее словам, меры могут включить дальнейшие ограничения против банковского сектора.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент «состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы».

Песков также говорил, что для переоценки отношений с Россией Евросоюзу нужно «протрезветь от американского бурбона». Он отмечал, что НАТО на сегодняшний день стало орудием конфронтации, а не «голубем мира».

Тема: Санкции против России
США не станут возвращать бизнесменам России арестованные активы
Ушедшим из России компаниям придумали внешнее управление
Ученый сравнил санкции против Ирана и России
«Ростех» пообещал произвести до 2030 года десятки Ту‑214
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Гигантская белуга попала на видео
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
Обсуждение (5)
Картина дня
Кремль заявил о способности России «сдюжить» в борьбе с Западом
Дерипаска предложил сократить число чиновников в два раза
Школьные репетиторы серьезно поднимут цены
Резко вырос спрос на отечественную бытовую технику
О самом главном
Вход Господень: зачем вербу хранят целый год?
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
59
Зеленский раскрыл военные потери Украины
54
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
49
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
49
Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине
42
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе