Кремль заявил о способности России «сдюжить» в борьбе с Западом

Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы можем», — приводит РБК слова Пескова, сказанные им в ответ на на вопрос, сможет ли Россия «сдюжить» с западным миром, если это в свое время не удалось СССР.

Западные страны, включая Евросоюз и США, с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций в отношении Москвы. Ограничения в том числе затронули первых лиц государства, промышленные и финансовые организации, а также около половины международных резервов ЦБ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье сообщила, что Евросоюз разрабатывает очередной, шестой пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. По ее словам, меры могут включить дальнейшие ограничения против банковского сектора.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент «состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы».

Песков также говорил, что для переоценки отношений с Россией Евросоюзу нужно «протрезветь от американского бурбона». Он отмечал, что НАТО на сегодняшний день стало орудием конфронтации, а не «голубем мира».