Google выпустил приложение для «переезда» с iOS на Android

Google разработал приложение Switch to Android для iOS. Его задача упростить пользователям переход с iPhone на смартфоны под управлением Android.

С помощью приложения можно быстро перенести контакты, отметки календаря, фото и видео. Перенос осуществляется посредством Wi-Fi сети, а после копирования Switch to Android предложит перенести данные с iCloud. Для получения СМС на новом устройстве потребуется отключение iMessage.

Раньше при «переезде» на Android-смартфон требовалось вручную создавать резервную копию данных iPhone на «Google Диске» и загружать ее в новом устройстве. Наличие специализированного приложения значительно упрощает и ускоряет переход.

Однако доступ к новому приложению пока ограничен. Switch to Android невозможно найти в App Store через классический поиск., сообщает 9to5Google. Приложение можно получить только по прямой ссылке.

Android отберет разрешения у приложений