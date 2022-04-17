НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google выпустил приложение для «переезда» с iOS на Android

Источник:
Sibnet.ru
389 0

Google разработал приложение Switch to Android для iOS. Его задача упростить пользователям переход с iPhone на смартфоны под управлением Android. 

С помощью приложения можно быстро перенести контакты, отметки календаря, фото и видео. Перенос осуществляется посредством Wi-Fi сети, а после копирования Switch to Android предложит перенести данные с iCloud. Для получения СМС на новом устройстве потребуется отключение iMessage. 

Раньше при «переезде» на Android-смартфон требовалось вручную создавать резервную копию данных iPhone на «Google Диске» и загружать ее в новом устройстве. Наличие специализированного приложения значительно упрощает и ускоряет переход.

Однако доступ к новому приложению пока ограничен. Switch to Android невозможно найти в App Store через классический поиск., сообщает 9to5Google. Приложение можно получить только по прямой ссылке

Android отберет разрешения у приложений


Еще по теме
Обновление Windows нарушило работу популярных браузеров
Приложение ЮMoney исчезло из Google Play
Возможность объединять группы появится в WhatsApp
Обновление Windows сломало браузеры
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
13.04.22, 22:23
3457
3
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
3227
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
4689
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
6291
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
5493
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
2924
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
4421
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
9571
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8315
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
11851
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Гигантская белуга попала на видео
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

mosquito__2010

Их вся страна - галимый фейк созданный США. Пока там не будет адекватной власти эта территория просто...

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

pepelmetal

Можно как минимум на 10 умножать