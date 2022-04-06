НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Android самостоятельно отзовет разрешения у неиспользуемых приложений

Источник:
Sibnet.ru
346 0
ярлыки установленных приложений на Android-смартфоне
Фото: © Rami Al-zayat / Unsplash License

Смартфоны на Android будут самостоятельно отзывать разрешения у приложений, если они долгое время не использовались. Это поможет защитить конфиденциальность данных и сэкономить ресурсы смартфона.

Обновление сервисов защиты Google Play Protect добавило в старые версии Android функцию отзыва разрешений у неиспользуемых приложений, сообщает Android Authority. Теперь программы автоматически лишаются доступа к компонентам системы при длительном неиспользовании.

Ранее такая функция была доступна для пользователей Android 11 и новее, но теперь она выходит и для более старых версий операционной системы. Просмотреть список приложений, чьи разрешения будут в скором времени отозваны можно в настройках «Play Защиты» в Google Play.

Приложения при установке требуют от пользователя предоставить им права доступа к местоположению, камере, внутреннему накопителю и другим настройкам смартфона. Некоторые программы могут со временем начать злоупотреблять выданными привилегиями и использовать их для сбора данных. 

Samsung убрал букву Z из названия своих смартфонов

Защита Play Protect не будет действовать на системные приложения, незапускаемые пользователями. Некоторые разработчики смогут отключать данную функцию для своих продуктов, чья работа предполагает только фоновую активность. Например, средства родительского контроля и антивирусы.

Еще по теме
Фанаты Xiaomi выбрали лучший флагман
Клавиатура Android получила автоматическую смену раскладки
Xiaomi объяснила замедление работы смартфонов
Американцы получили спам с российскими ссылками
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Софт
Как сделать
Как создать невидимую папку в Windows
30.03.22, 02:47
3627
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
5291
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
4004
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
1965
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
6349
1
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
8226
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
7455
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
10796
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
11572
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
9660
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.