Android самостоятельно отзовет разрешения у неиспользуемых приложений

Смартфоны на Android будут самостоятельно отзывать разрешения у приложений, если они долгое время не использовались. Это поможет защитить конфиденциальность данных и сэкономить ресурсы смартфона.

Обновление сервисов защиты Google Play Protect добавило в старые версии Android функцию отзыва разрешений у неиспользуемых приложений, сообщает Android Authority. Теперь программы автоматически лишаются доступа к компонентам системы при длительном неиспользовании.

Ранее такая функция была доступна для пользователей Android 11 и новее, но теперь она выходит и для более старых версий операционной системы. Просмотреть список приложений, чьи разрешения будут в скором времени отозваны можно в настройках «Play Защиты» в Google Play.

Приложения при установке требуют от пользователя предоставить им права доступа к местоположению, камере, внутреннему накопителю и другим настройкам смартфона. Некоторые программы могут со временем начать злоупотреблять выданными привилегиями и использовать их для сбора данных.

Защита Play Protect не будет действовать на системные приложения, незапускаемые пользователями. Некоторые разработчики смогут отключать данную функцию для своих продуктов, чья работа предполагает только фоновую активность. Например, средства родительского контроля и антивирусы.