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Samsung убрал букву Z из названия своих смартфонов

Источник:
Android Headlines
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Фото: © Samsung

Компания Samsung изменила наименование своих складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z, убрав букву Z.

Так, на официальных сайтах Samsung в Эстонии, Латвии и Литве устройства теперь представлены под названием Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. При этом URL-адреса страниц смартфонов по-прежнему содержат брендинг Z, обратил внимание портал Android Headlines.

Официально компания никак не комментировала переименование смартфонов, однако эксперты предполагают, что южнокорейский бренд пойдет на аналогичные изменения и в других европейских странах.

Буква Z нанесена на российскую военную технику, которая принимает участие в военной операции на Украине. В России данный знак стал неофициальным символом поддержки российской армии.

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