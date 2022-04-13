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«Сбербанк Онлайн» удален из Google и Apple: как установить приложение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Мобильное приложение Сбербанка больше недоступно для скачивания и обновления в магазинах Google Play и App Store. Можно ли обойти ограничения, как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на Android-смартфон и сохранит ли программа работоспособность?

Приложением «Сбербанк Онлайн» в настоящее время пользуются более 50 миллионов человек. После того, как Сбербанк попал под жесткие блокирующие санкции, иностранные магазины приложений удалили его из своих каталогов.

Как установить «Сбербанк Онлайн»

К счастью, смартфоны под управлением операционной системы Android позволяют устанавливать программы не только из магазинов приложений, но и напрямую — для этого потребуется скачать файл программы на смартфон.

Скачать «Сбербанк Онлайн» для Android-смартфонов можно по официальной ссылке банка. Проще всего это сделать, перейдя по ней непосредственно со смартфона, после чего сохранить файл SberbankOnline.apk на устройство и запустить его.

В настройках телефона потребуется разрешить установку приложений из неизвестных источников. Обычно при попытке запустить установочный файл смартфон сам перенаправляет на эти настройки. Если этого не произошло, нужно пойти в раздел «Безопасность», найти и включить функцию «Неизвестные источники».

После этого начнется процесс установки. Установленное таким образом приложение будет нормально обновляться. 

Владельцам iPhone сложнее. У тех, кто установил приложение ранее, оно продолжит работу (но пока непонятно, как будет обновляться). Если мобильного «Сбербанк Онлайн» не было, то остается веб-версия — личный кабинет на сайте банка.

«Если вам нужен быстрый доступ к веб-версии "Сбербанк Онлайн" на телефоне, просто добавьте ярлык интернет-страницы на домашний экран через меню на платформах iOS», — посоветовал клиентам Сбербанк.

Сбербанк рекомендует

Сбербанк подчеркивает, что устанавливать программу нужно только по официальной ссылке. Скачивать приложение с альтернативных сайтов опасно — в итоге можно лишиться своих сбережений.

Если актуальная версия приложения уже установлена на смартфоне, банк рекомендует ее не удалять — она будет работать в обычном режиме, все операции в программе по-прежнему доступны.

Кроме этого, для транзакций можно использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн» — она адаптирована для работы на мобильных устройствах. Такой вариант подойдет для владельцев iPhone, так как на смартфонах Apple установить приложение напрямую нельзя.

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Хайтек #Софт #Потребитель #Как сделать
Как сделать
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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?