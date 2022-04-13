Мобильное приложение Сбербанка больше недоступно для скачивания и обновления в магазинах Google Play и App Store. Можно ли обойти ограничения, как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на Android-смартфон и сохранит ли программа работоспособность?

Приложением «Сбербанк Онлайн» в настоящее время пользуются более 50 миллионов человек. После того, как Сбербанк попал под жесткие блокирующие санкции, иностранные магазины приложений удалили его из своих каталогов.

Как установить «Сбербанк Онлайн»

К счастью, смартфоны под управлением операционной системы Android позволяют устанавливать программы не только из магазинов приложений, но и напрямую — для этого потребуется скачать файл программы на смартфон.

Скачать «Сбербанк Онлайн» для Android-смартфонов можно по официальной ссылке банка. Проще всего это сделать, перейдя по ней непосредственно со смартфона, после чего сохранить файл SberbankOnline.apk на устройство и запустить его.

В настройках телефона потребуется разрешить установку приложений из неизвестных источников. Обычно при попытке запустить установочный файл смартфон сам перенаправляет на эти настройки. Если этого не произошло, нужно пойти в раздел «Безопасность», найти и включить функцию «Неизвестные источники».

После этого начнется процесс установки. Установленное таким образом приложение будет нормально обновляться.

Владельцам iPhone сложнее. У тех, кто установил приложение ранее, оно продолжит работу (но пока непонятно, как будет обновляться). Если мобильного «Сбербанк Онлайн» не было, то остается веб-версия — личный кабинет на сайте банка.



«Если вам нужен быстрый доступ к веб-версии "Сбербанк Онлайн" на телефоне, просто добавьте ярлык интернет-страницы на домашний экран через меню на платформах iOS», — посоветовал клиентам Сбербанк.

Сбербанк рекомендует

Сбербанк подчеркивает, что устанавливать программу нужно только по официальной ссылке. Скачивать приложение с альтернативных сайтов опасно — в итоге можно лишиться своих сбережений.

Если актуальная версия приложения уже установлена на смартфоне, банк рекомендует ее не удалять — она будет работать в обычном режиме, все операции в программе по-прежнему доступны.

Кроме этого, для транзакций можно использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн» — она адаптирована для работы на мобильных устройствах. Такой вариант подойдет для владельцев iPhone, так как на смартфонах Apple установить приложение напрямую нельзя.