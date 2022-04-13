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Дорожные камеры переустановят по закону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Дорожные камеры будут размещать только на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, определенных регионами по итогам исследования безопасности движения. Для передвижных камер появятся четкие ограничения.

Приборы разрешат ставить в точках, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог, приводит «Коммерсантъ» положения новой главы закона «Об автодорогах и дорожной деятельности».

Пересматривать локации для установки комплексов на основании статистики аварийности можно будет не чаще, чем один раз в год.

Вне зависимости от уровня аварийности комплексы можно будет использовать на «выделенках», перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин, на пешеходных переходах.

Передвижные камеры, которые вызывают наибольшее негодование автомобилистов, разрешат устанавливать только на ограниченный срок — до «прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования» (например, до окончания дорожных работ или до ликвидации очага аварийности). 

Также вводится запрет на «перемещение» передвижных камер с мест их установки в процессе работы: если место с координатами согласовано, то «тренога» сможет работать только в этой точке.

По итогам 2021 года камеры контроля безопасности движения, установленные на дорогах, зафиксировали нарушений на рекордные 104 миллиарда рублей.

Ужесточаются правила для установления зоны контроля камер: в населенном пункте она будет начинаться не раньше, чем через 100 метров после въезда в него. Сегодня камера может контролировать нарушителей сразу при пересечении границы города или поселка.

Это не новые нормы. Они описаны в ГОСТе 2016 года и методических рекомендациях Минтранса 2018 года, однако оба документа необязательны к исполнению. Поэтому теперь они попадут в закон и вступят в силу 1 марта 2023 года. 

Места дислокации ранее установленных комплексов (сейчас их более 20 тысяч) в течение года потребуется «подтвердить» аудитом безопасности движения или одобрением со стороны ГИБДД. В противном случае комплексы отключат. Порядок этой процедуры тоже подробно опишут в законе.

Тема: Дорожные войны
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