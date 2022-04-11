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Быстрый просмотр содержимого файлов появится в Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики Microsoft сообщили о создании инструмента быстрого предпросмотра для Windows 11. Он позволяет просматривать содержимое файлов в папке без запуска соответствующих приложений.

«В Microsoft мы с несколькими коллегами объединились и решили создать функцию молниеносного предварительного просмотра файлов для Windows. Мы интегрировали его в Microsoft Powertoys и назвали Peek. Это всего лишь прототип, но мы бы очень хотели получить обратную связь от сообщества», — сообщили разработчики на Reddit.

Функция аналогична быстрому просмотру в macOS. При выделении файла и нажатии комбинации Shift+Space поверх всех окон открывается превью, позволяющее ознакомиться с содержимым файла будь то текст, изображение или видео. Целевое приложение при этом не запускается.

Большинство пользователей Reddit отнеслись к разработке позитивно и ожидают ее появления в широком доступе. В текущей версии Windows 11 встроенные средства предпросмотра отсутствуют и для этого приходится устанавливать сторонние программы.

Windows 11 лишится удобной функции
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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...