Быстрый просмотр содержимого файлов появится в Windows 11

Разработчики Microsoft сообщили о создании инструмента быстрого предпросмотра для Windows 11. Он позволяет просматривать содержимое файлов в папке без запуска соответствующих приложений.

«В Microsoft мы с несколькими коллегами объединились и решили создать функцию молниеносного предварительного просмотра файлов для Windows. Мы интегрировали его в Microsoft Powertoys и назвали Peek. Это всего лишь прототип, но мы бы очень хотели получить обратную связь от сообщества», — сообщили разработчики на Reddit.

Функция аналогична быстрому просмотру в macOS. При выделении файла и нажатии комбинации Shift+Space поверх всех окон открывается превью, позволяющее ознакомиться с содержимым файла будь то текст, изображение или видео. Целевое приложение при этом не запускается.

Большинство пользователей Reddit отнеслись к разработке позитивно и ожидают ее появления в широком доступе. В текущей версии Windows 11 встроенные средства предпросмотра отсутствуют и для этого приходится устанавливать сторонние программы.