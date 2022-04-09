Илон Маск создаст роботизированные автобус и такси

Илон Маск презентовал роботизированные электротакси и электробус. Предполагается, что они будут двигаться по маршруту самостоятельно без участия человека.

На церемонии открытия предприятия Tesla в Техасе Маск показал рендер роботизированного электрического автобуса и сообщил, что в будущем компания выпустит такси, способное перевозить людей без водителя, пишет Electrek.

«Мы создадим специальное роботакси, которое будет выглядеть довольно футуристично», — поделился планами Маск. Примерных сроков производства и начала тестирования нового транспорта глава Tesla не сообщил.

Tesla до сих пор не представила полного автопилота. Функция FSD, предполагающая самостоятельное передвижение автомобиля по городу, находится на стадии бета-тестирования и о ее успехах и сроках релиза не сообщается.