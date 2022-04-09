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Илон Маск создаст роботизированные автобус и такси

Источник:
Sibnet.ru
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Рендер роботизированного электробуса для туннелей Boring Company
Фото: © Tesla

Илон Маск презентовал роботизированные электротакси и электробус. Предполагается, что они будут двигаться по маршруту самостоятельно без участия человека.

На церемонии открытия предприятия Tesla в Техасе Маск показал рендер роботизированного электрического автобуса и сообщил, что в будущем компания выпустит такси, способное перевозить людей без водителя, пишет Electrek.

«Мы создадим специальное роботакси, которое будет выглядеть довольно футуристично», — поделился планами Маск. Примерных сроков производства и начала тестирования нового транспорта глава Tesla не сообщил.

Tesla до сих пор не представила полного автопилота. Функция FSD, предполагающая самостоятельное передвижение автомобиля по городу, находится на стадии бета-тестирования и о ее успехах и сроках релиза не сообщается.

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GammiPluh

не ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет

GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

ager

я вижу что нужна помощь в русском языке