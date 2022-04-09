Xiaomi ищет старые смартфоны для музея

Xiaomi предоставила возможность российским пользователям обменять старые смартфоны на новые, если гаджеты подойдут для музея компании. В конкурсе могут принять участие владельцы Mi MIX, Mi Max, Mi Note и Mi A.

В рамках формирования музея смартфонов в московском офисе Xiaomi, компания ищет для коллекции устройства определенных моделей, сообщается на официальном сайте. Обладателям Mi Note, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi Max, Mi Max 2, Mi Mix 2S, Mi A1, Mi A2 Lite и Mi A3 предлагают заполнить специальную форму и принять участие в конкурсе.

В форме нужно ввести контактные данные, указать модель имеющегося смартфона, оценить его состояние и приложить несколько фото. Участникам, чьи устройства покажутся подходящими для музея, предложат обменять гаджеты на современные модели.

Это не первая подобная акция. Ранее Xiaomi разыскивала смартфоны серии Redmi и Redmi Note, избранные устройства теперь находятся в специальном музее московского офиса, а пользователи уже получили взамен новые.

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