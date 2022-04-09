НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi ищет старые смартфоны для музея

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Логотип Xiaomi в офисе компании
Фото: © Xiaomi

Xiaomi предоставила возможность российским пользователям обменять старые смартфоны на новые, если гаджеты подойдут для музея компании. В конкурсе могут принять участие владельцы Mi MIX, Mi Max, Mi Note и Mi A.

В рамках формирования музея смартфонов в московском офисе Xiaomi, компания ищет для коллекции устройства определенных моделей, сообщается на официальном сайте. Обладателям Mi Note, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi Max, Mi Max 2, Mi Mix 2S, Mi A1, Mi A2 Lite и Mi A3 предлагают заполнить специальную форму и принять участие в конкурсе. 

В форме нужно ввести контактные данные, указать модель имеющегося смартфона, оценить его состояние и приложить несколько фото. Участникам, чьи устройства покажутся подходящими для музея, предложат обменять гаджеты на современные модели.

Это не первая подобная акция. Ранее Xiaomi разыскивала смартфоны серии Redmi и Redmi Note, избранные устройства теперь находятся в специальном музее московского офиса, а пользователи уже получили взамен новые.

Карты Google станут проверять время работы организаций




Еще по теме
Представлен смартфон Realme 9
Опасную уязвимость нашли в смартфонах Samsung
Фанаты Xiaomi выбрали лучший флагман
Android самостоятельно отзовет разрешения у неиспользуемых приложений
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как создать функциональный чат дома
09.04.22, 15:14
377
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
3899
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
5552
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
4291
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
2264
0
Как выбрать
Как подобрать телевизор на замену монитору
08.04.22, 13:24
1442
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
8640
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
7673
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
11070
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
11854
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Разработчик World of Tanks покинет Россию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

не ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет

GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

ager

я вижу что нужна помощь в русском языке