Названы попавшие под ограничения сервисы Google

В число сервисов Google, в отношении которых будут действовать введенные Роскомнадзором ограничения, вошли поисковая система Google, магазин приложений Google Play, видеохостинг YouTube, музыкальный сервис YouTube Music, мессенджер Google Chat и почтовая служба Gmail.

Теперь отечественные поисковые системы должны будут информировать пользователей о нарушении компанией законов, а распространение рекламы Google и его информационных ресурсов будет запрещено, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Ограничения для Google Роскомнадзор ввел за несоблюдение российского законодательства. Ведомство уточнило, что принадлежащий корпорации YouTube стал «одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

Отмечается, что ограничительные меры в отношении американской компании будут действовать до полного устранения Google нарушений российского законодательства.