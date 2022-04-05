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Клавиатура Android получила автоматическую смену раскладки

Источник:
PhoneArena
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Клавиатура Android (Gboard) получила возможность автоматической смены языка ввода — она самостоятельно определяет предпочитаемый язык на основе данных сайта или приложения. 

Например, если в Google Translate установить в качестве языка для перевода иврит, то Gboard автоматически сменит раскладку на соответствующую вне зависимости от пользовательских настроек. После закрытия приложения клавиатура вернется к изначальным параметрам, пишет PhoneArena

В будущем такая функция может быть использована при работе в браузерах. Пользователям не нужно будет менять раскладку на английскую при вводе логина и пароля, а для того чтобы оставить комментарий на русскоязычном сайте, будет автоматически выбираться русский язык.

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Нововведение было обнаружено на смартфонах Pixel 6 Pro с версией Gboard 11.6. О сроках выхода обновления с автоматической сменой раскладки для остальных пользователей Android не сообщается.

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