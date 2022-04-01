Штормовой ветер испортит забайкальцам выходные

Неоднородная погода ожидается в выходные в Забайкалье, в воскресенье погоду испортит штормовой ветер, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В субботу будет сухо и ветрено с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 9 градусов мороза. Днем максимальная температура достигнет 15 градусов тепла.

В воскресенье в связи с вторжением холодной воздушной массы в большинстве районов Забайкальского края ветер усилится до штормовых значений и достигнет 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-28 метров в секунду.

Преобладающая температура воздуха ночью составит от ноля до пяти градусов мороза. Днем по воздух еще прогреется до 11-16 градусов тепла.

Но в северных и западных районах начнется понижение дневной температуры до +2-7 градусов тепла, которое 4 апреля распространится на всю территорию края.